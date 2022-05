Indiana Jones 5 | la prima foto ufficiale e la data di uscita

(Di giovedì 26 maggio 2022) Durante la Star Wars Celebration è stata condivisa ladi5, svelando inoltre ladidel film.5 ha ora unache ritrae il protagonista interpretato da Harrison Ford e la Lucasfilm ha inoltre confermato ladi: il 30 giugno 2023. Harrison Ford è apparso a sorpresa al panel organizzato dallo studio per svelare lo scatto. Harrison Ford ha dichiarato parlando di5: "Abbiamo quasi completato il prossimo film dicon le musiche di John Williams. Ho avuto una splendida ...

5 ha ora una prima foto ufficiale che ritrae il protagonista interpretato da Harrison Ford e la Lucasfilm ha inoltre confermato la data di uscita : il 30 giugno 2023. Harrison Ford è ...... questo ha esclamato Harrison Ford quando è salito sul palco della Star Wars Celebration di Anaheim, pochi istanti dopo che John Williams ha eseguito il tema musicale disul palco della ...Direttamente dal panel dello Studio Spotlight Showcase della Lucasfilm è arrivato anche un first look di Indiana Jones 5 con Harrison Ford nei panni del Dr. Henry Jones Jr. L’attore ha fatto anche ...In attesa del primo trailer del nuovo capitolo di Indiana Jones, arriva la prima immagine ufficiale del film diretto da James Mangold.