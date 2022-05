IKEA DIRIGERA è un hub per la smart home a prova di futuro e che supporta Matter (Di giovedì 26 maggio 2022) IKEA ha svelato DIRIGERA, un hub per la smart home con supporto a Matter; a questo si aggiungerà la rinnovata applicazione home. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 26 maggio 2022)ha svelato, un hub per lacon supporto a; a questo si aggiungerà la rinnovata applicazione. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : IKEA DIRIGERA è un hub per la smart home a prova di futuro e che supporta Matter - TuttoTechNet : IKEA DIRIGERA è un hub per la smart home a prova di futuro e che supporta Matter - macitynet : IKEA Dirigera è l’hub per la casa smart pronto per Matter -