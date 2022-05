Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Borgo Valsugana-Treviso, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la splendida frazione di ieri vinta da Santiago Buitrago il Giro d’Italia 2022 si prende un segmento per rifiatare prima delle ultime tre tappe. Va oggi in scena la Borgo Valsugana-Treviso, impreziosita da 156 km e due Gran Premi della Montagna. Favoriti d’obbligo gli sprinter, ma anche la fuga gode di buone chances considerando gli sforzi patiti dalla carovana negli ultimi giorni. In linea di massima le salite di quarta categoria de Le Scale di Primolano e di Cà del Poggio non dovrebbero fare paura alle ruote veloci. La maglia rosa Richard Carapaz non rischia di perdere il simbolo del primato, pur considerando l’esiguo vantaggio (3”) sull’australiano Jai Hindley. Diamo un’occhiata agli orari ed alla copertura televisiva della ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo la splendida frazione di ieri vinta da Santiago Buitrago ilsi prende un segmento per rifiatare prima delle ultime tre tappe. Vain scena la, impreziosita da 156 km e due Gran Premi della Montagna. Favoriti d’obbligo gli sprinter, ma anche la fuga gode di buone chances considerando gli sforzi patiti dalla carovana negli ultimi giorni. In linea di massima le salite di quarta categoria de Le Scale di Primolano e di Cà del Po non dovrebbero fare paura alle ruote veloci. La maglia rosa Richard Carapaz non rischia di perdere il simbolo del primato, pur considerando l’esiguo vantaggio (3”) sull’australiano Jai Hindley. Diamo un’occhiata aglied alla copertura televisiva della ...

