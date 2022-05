Gf Vip 6, Miriana Trevisan vittima di un’aggressione in un parco romano: il racconto (Di giovedì 26 maggio 2022) Brutta disavventura per una delle protagoniste del Gf Vip 6 Miriana Trevisan. La showgirl e il suo amico Alessandro sono stati aggrediti in un parco romano. I due amici sono stati avvicinati da un uomo visibilmente ubriaco che ha iniziato a minacciarli e poi ha poi ha lanciato delle bottiglie. Miriana Trevisan, profondamente scossa, ha raccontato tutto al portale Pipol: Intanto voglio dirvi che sto bene, ho solo un po’ di dolore alla gamba. Questa mattina io e il mio migliore amico Alessandro siamo stati aggrediti in un parco. Non riesco a spiegarvi se questo personaggio insieme ad altri due in realtà fosse un clochard non lo so. A un certo punto sbraitava in inglese offendendomi, dandomi della prostituta, dicendomi che dovevo dargli parti del mio corpo per stare ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 maggio 2022) Brutta disavventura per una delle protagoniste del Gf Vip 6. La showgirl e il suo amico Alessandro sono stati aggrediti in un. I due amici sono stati avvicinati da un uomo visibilmente ubriaco che ha iniziato a minacciarli e poi ha poi ha lanciato delle bottiglie., profondamente scossa, ha raccontato tutto al portale Pipol: Intanto voglio dirvi che sto bene, ho solo un po’ di dolore alla gamba. Questa mattina io e il mio migliore amico Alessandro siamo stati aggrediti in un. Non riesco a spiegarvi se questo personaggio insieme ad altri due in realtà fosse un clochard non lo so. A un certo punto sbraitava in inglese offendendomi, dandomi della prostituta, dicendomi che dovevo dargli parti del mio corpo per stare ...

