F1 | GP Montecarlo 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 27 maggio

(Di giovedì 26 maggio 2022) Domani, venerdì 27, prenderà il via il weekend del GP di, settimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato cittadino del Principato si comincerà a lavorare sugli assetti delle monoposto su una pista dalle caratteristiche particolari. Un circuito molto lento che richiederà una macchina con un assetto particolarmente carico dal punto di vista aerodinamico. Importante, dunque, sarà avere a disposizione una vettura che va molto forte in curva e nello stesso tempo abbia grande trazione. Tali caratteristiche sembrerebbero favorire la Ferrari, ma la Rossa arriverà a questo fine-settimana non nel migliore dei modi. Il ritiro del monegasco Charles Leclerc, quando era al comando del GP di Spagna, alimenta un po’ di tensione e non sarà semplice per di più in un contesto dove sbagliare è molto facile. Red Bull arriva a questo ...