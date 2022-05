Advertising

davidefent : RT @cjmimun: Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De Mita morto… - cjmimun : Si terranno domani alle 18.30 nella chiesa di Sant'Amato a Nusco i funerali dell'ex leader democristiano Ciriaco De… - anteprima24 : ** De Mita, domani i #Funerali a Nusco: ci sarà anche Mattarella ** - udcandrano : RT @cjmimun: I funerali di Ciriaco De Mita, morto all'eta' di 94 anni, si terranno nel pomeriggio di domani, alle 16.30 nella chiesa di San… - EnzoCarra : RT @cjmimun: I funerali di Ciriaco De Mita, morto all'eta' di 94 anni, si terranno nel pomeriggio di domani, alle 16.30 nella chiesa di San… -

Probabilmente, poichè sabato a Nusco è festa patronale di sant'Amato. Deera ospitato nella struttura riabilitativa dopo essere stato sottoposto a un'operazione chirurgica a febbraio ...Oggi mi sento disorientato, daparleremo dello statista, del leader, e avremo da parlarne ... "Sono sinceramente addolorato per la scomparsa del presidente Ciriaco De. E sono vicino alla mia ...Probabilmente domani, poichè sabato a Nusco è festa patronale di sant'Amato. (askanews) - La salma di Ciriaco De Mita, l'ex leader della Dc deceduto la scorsa notte ad Avellino, è ancora nella struttu ...Salvini: «Al di là delle diverse opinioni, la sua passione merita rispetto». “Una preghiera per Ciriaco De Mita: al di là delle diverse opinioni, la sua passione per la politica e l’attenzione per la ...