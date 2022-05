Cibus 2022: l’evento di riferimento del settore agroalimentare italiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Fiera Cibus a Parma Cibus sarà la prima grande fiera internazionale dell’agroalimentare, che vedrà il ritorno dei buyer esteri. La 21° edizione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, si terrà a Parma dal 3 al 6 maggio 2022. L’allentamento dell’emergenza pandemica e le nuove norme a favore della partecipazione fieristica da parte di operatori L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 26 maggio 2022) Fieraa Parmasarà la prima grande fiera internazionale dell’, che vedrà il ritorno dei buyer esteri. La 21° edizione, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, si terrà a Parma dal 3 al 6 maggio. L’allentamento dell’emergenza pandemica e le nuove norme a favore della partecipazione fieristica da parte di operatori L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GianfrancoDIB : Successo al Cibus 2022 per il Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano Dop - SassiLive : SUCCESSO AL CIBUS 2022 PER IL CONSORZIO DI TUTELA DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP - DaBordet : Parma. Il Consorzio del Prosciutto di Modena soddisfatto dei risultati ottenuti a CIBUS 2022 - CCIAARIVLIG : RT @BJLiguria: Aziende liguri a Cibus, bilancio positivo e spinta sul progetto 'Pays amables' - - UfficialeY : RT @CibusParma: A #Cibus2022 ha avuto grande successo #Cibus4Sustainability in collaborazione con @PwC_Italia Scopri le aziende partecipant… -