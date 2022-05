Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco il teaser trailer con la conferma sulla data di uscita (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sparatutto per eccellenza di Activision, prodotto da Infinite Ward, è pronto a tornare in un secondo capitolo. Il teaser trailer ci mette a conoscenza della data di uscita ufficiale di uno dei first-person shooter più amati di tutti i tempi. COD MW2: ora sappiamo la data di uscita – 250522 www.computermagazine.itArriva come un fulmine a ciel sereno il teaser trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2, secondo capitolo del primo, indimenticabile FPS targato Infinity Ward ed Activision. Il breve filmato mostra inoltre la data di uscita ufficiale del videogioco, disponibile dal 28 ottobre 2022 su piattaforma PC, PlayStation ed Xbox. Parte così la ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Lo sparatutto per eccellenza di Activision, prodotto da Infinite Ward, è pronto a tornare in un secondo capitolo. Ilci mette a conoscenza delladiufficiale di uno dei first-person shooter più amati di tutti i tempi. COD MW2: ora sappiamo ladi– 250522 www.computermagazine.itArriva come un fulmine a ciel sereno ildiof2, secondo capitolo del primo, indimenticabile FPS targato Infinity Ward ed Activision. Il breve filmato mostra inoltre ladiufficiale del videogioco, disponibile dal 28 ottobre 2022 su piattaforma PC, PlayStation ed Xbox. Parte così la ...

