Belen Rodriguez, Stefano De Martino l’ode alla normalità: il monologo a Le Iene (Di giovedì 26 maggio 2022) Belen Rodriguez risponde a un tweet su Stefano De Martino, che in veste di super ospite ha fatto il suo monologo e poi si è congedato Belen Rodriguez e Stefano De Martino ufficializzano la loro storia d’amore a Le Iene? Macché. Ieri sera Stefano De Martino è stato il super ospite de Le Iene nell’ultima puntata: “Essere normali è bello. E spesso ti fa guadagnare l’amicizia, il rispetto e l’amore di quelli che stanno attorno a te. E comunque, non crediate che sia così facile: lo diceva anche Lucio Dalla: l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ognuno a modo suo”. Finito il monologo, Stefano si è congedato, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022)risponde a un tweet suDe, che in veste di super ospite ha fatto il suoe poi si è congedatoDeufficializzano la loro storia d’amore a Le? Macché. Ieri seraDeè stato il super ospite de Lenell’ultima puntata: “Essere normali è bello. E spesso ti fa guadagnare l’amicizia, il rispetto e l’amore di quelli che stanno attorno a te. E comunque, non crediate che sia così facile: lo diceva anche Lucio D: l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Ognuno a modo suo”. Finito ilsi è congedato, ...

Advertising

IsaeChia : Stefano De Martino ieri sera a #LeIene: le parole di Belen Rodriguez per presentarlo Il ballerino ha fatto un mon… - zazoomblog : Belen Rodriguez ‘condivide’ Stefano De Martino a Le Iene: “Ecco cos’ha che gli altri non hanno” - #Belen… - therealRayo1 : @SoloTomasi1993 @Bresingar_ Anche io avrei preferito Belen Rodriguez, ma non gioca a calcio - blogtivvu : Belen Rodriguez ‘condivide’ Stefano De Martino a Le Iene: “Ecco cos’ha che gli altri non hanno” #leiene… - zazoomblog : Belen Rodriguez spiega perché Stefano De Martino è tornato da lei - #Belen #Rodriguez #spiega #perché -