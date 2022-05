Battaglione Azov | la madre del vicecomandante Palamar | «Mio figlio è buono | non è un nazista | difende la patria»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il racconto suldelche ha lasciato per ultimo Mariupol: «Non lo sentivo da gennaio, poi il 20 maggio mi ha chiamata quando stava per uscire. Temo per lui, spero in Zelensky»

di Greta Privitera Il racconto sul vicecomandante delche ha lasciato per ultimo Mariupol: "Non lo sentivo da gennaio, poi il 20 maggio mi ha chiamata quando stava per uscire. Temo per lui, spero in Zelensky" "Mio figlio è buono". Sa ...In questo processo, probabilmente, un ruolo decisivo lo rivestiranno i combattenti del, oggi in mano ai russi, e che dovrebbero poter tornare in patria in base a un 'patto ...Il racconto sul vicecomandante del battaglione Azov: «Non lo sentivo da gennaio, poi il 20 maggio mi ha chiamata quando stava per uscire. Temo per lui, spero in Zelensky» ...Milano, 25 mag. (askanews) - "Io penso che proprio adesso è il momento giusto" per una visita di papa Francesco a Mosca. "Se la Russia vuole ristabilire le relazioni, vuole trovare il dialogo, vuole i ...