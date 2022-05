(Di mercoledì 25 maggio 2022) L'iniziativa al Giardino dell'Archeologia "Se l'ape scomparisse dalla faccia della terra, all'uomo non resterebbero che quattro anni di vita": questa frase non la ha, come erroneamente si pensa, ...

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per capire lo stato della diffusione degli insetti impollinatori in Italia, nell'ambito del progetto "X-Polli:Nation" (Cross-Pollination). X-Polli:nation, anche a Grosseto al via il progetto di salvaguardia degli impollinatori Il Comune ha intenzione di provvedere a ampliare lo spazio dedicato alla semina e all'aumento della presenza di essenze. Il progetto "X-Polli:Nation" (Cross-Pollination) viene portato avanti anche in collaborazione con scuole e comunità della Gran Bretagna.