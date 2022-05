Stellantis e Samsung - La gigafactory Usa sarà realizzata in Indiana: operativa nel 2025 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Stellantis e Samsung SDI, facendo seguito alla lettera d'intenti firmata lo scorso autunno, hanno sottoscritto accordi vincolanti e definitivi per realizzare una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Kokomo, nello Stato dell'Indiana, nel midwest degli Usa. L'impianto, che dovrebbe diventare operativo nel 2025, avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 gigawattora (GWh), da incrementare fino a 33 GWh negli anni successivi. Investimenti e posti di lavoro. Le due aziende, che intendono aumentare ulteriormente la capacità produttiva in virtù delle attese su una domanda in crescita per le elettriche dei brand Stellantis, hanno in programma di creare 1.400 posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe e di investire oltre 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro), cifra questa che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 25 maggio 2022)SDI, facendo seguito alla lettera d'intenti firmata lo scorso autunno, hanno sottoscritto accordi vincolanti e definitivi per realizzare una fabbrica di batterie per veicoli elettrici a Kokomo, nello Stato dell', nel midwest degli Usa. L'impianto, che dovrebbe diventare operativo nel, avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 gigawattora (GWh), da incrementare fino a 33 GWh negli anni successivi. Investimenti e posti di lavoro. Le due aziende, che intendono aumentare ulteriormente la capacità produttiva in virtù delle attese su una domanda in crescita per le elettriche dei brand, hanno in programma di creare 1.400 posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe e di investire oltre 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro), cifra questa che ...

