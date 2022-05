Siviglia: Martial non sarà riscattato e tornerà al Manchester United (Di mercoledì 25 maggio 2022) Già finita l’avventura al Siviglia di Anthony Martial, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Lo conferma è arrivata a “Canal Sur” dal presidente José Castro: “E’ un giocatore che ha dimostrato il suo valore ma non ha saputo adattarsi, ha avuto diversi infortuni. Non ha giocato come volevamo, non dico che non ci abbia provato ma le cose non hanno funzionato”. Frenato da un problema muscolare, Martial ha collezionato appena 12 presenze e un gol nei cinque mesi a Siviglia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Già finita l’avventura aldi Anthony, arrivato in prestito secco dal. Lo conferma è arrivata a “Canal Sur” dal presidente José Castro: “E’ un giocatore che ha dimostrato il suo valore ma non ha saputo adattarsi, ha avuto diversi infortuni. Non ha giocato come volevamo, non dico che non ci abbia provato ma le cose non hanno funzionato”. Frenato da un problema muscolare,ha collezionato appena 12 presenze e un gol nei cinque mesi a. SportFace.

