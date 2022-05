Ruby ter, i pm chiedono una condanna di 6 anni per Berlusconi (Di mercoledì 25 maggio 2022) La procura di Milano ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari nei confronti di Silvio Berlusconi. La richiesta è giunta al termine del processo Ruby ter, che vede imputati l’ex premier e altre 28 persone, tra cui una ventina di cosiddette “Olgettine”, le ragazze ospitate alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, secondo l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso di Karima El Mahroug, la ragazza marocchina ospite nella residenza dell’ex presidente del Consiglio quando era ancora minorenne. Per i reati di concussione e prostituzione minorile Berlusconi è stato assolto in via definitiva. Tuttavia da quel processo nacque il fascicolo sulla ipotizzata corruzione delle ragazze presenti alle feste – compresa Ruby – perché sostenessero ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) La procura di Milano ha chiesto unaa seidi reclusione per corruzione in atti giudiziari nei confronti di Silvio. La richiesta è giunta al termine del processoter, che vede imputati l’ex premier e altre 28 persone, tra cui una ventina di cosiddette “Olgettine”, le ragazze ospitate alle serate di Arcore che sarebbero state pagate, secondo l’accusa, per dire il falso nei processi sul caso di Karima El Mahroug, la ragazza marocchina ospite nella residenza dell’ex presidente del Consiglio quando era ancora minorenne. Per i reati di concussione e prostituzione minorileè stato assolto in via definitiva. Tuttavia da quel processo nacque il fascicolo sulla ipotizzata corruzione delle ragazze presenti alle feste – compresa– perché sostenessero ...

