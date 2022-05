Orrore in Texas, un 18enne entra in una scuola elementare e uccide 19 bambini e due adulti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il responsabile della tragedia nella scuola elementare del Texas è stato identificato dalla polizia: il sospetto di 18 anni è Salvador Ramos : sarebbe stato lui ad aprire il fuoco, uccidendo almeno 19 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il responsabile della tragedia nelladelè stato identificato dalla polizia: il sospetto di 18 anni è Salvador Ramos : sarebbe stato lui ad aprire il fuoco,ndo almeno 19 ...

Advertising

anfo13 : #ORRORE! #Texas, strage di bambini in una scuola elementare: uccisi 19 bambini e tre adulti Colpito a morte l'assassino, un18enne - arcanodavvero : RT @Yon_Yonson71: Il modello americano è quello che vorrebbe la Lega. Più armi per tutti, da comprare nella tabaccheria sotto casa, per dif… - letydark855846 : Che orrore. Rip innocenti. Non metterò mai piede negli Stati Uniti finchè legalizzano l'uso di armi #Texas - mariodice76 : Siamo all'abisso del genere umano. L'orrore più grande e il male assoluto sui bambini che sono a scuola. #Texas - jolanda_stefano : RT @emanuelecarioti: Ennesimo orrore in una scuola elementare in #Texas; un ragazzo di 18 anni, entra e spara all'impazzata...che mondo è..… -