Noi professori e quei corsi per imparare a difenderci dagli studenti killer (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle scuole americane è obbligatorio fare esercitazioni due volte l’anno su «come fare in caso di sparatoria». Sono video e quiz, senza prove fisiche. Il racconto di chi, a ogni semestre, si trova a fare questi test con il pensiero che davvero qualcuno può entrare in un'aula e sparare Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nelle scuole americane è obbligatorio fare esercitazioni due volte l’anno su «come fare in caso di sparatoria». Sono video e quiz, senza prove fisiche. Il racconto di chi, a ogni semestre, si trova a fare questi test con il pensiero che davvero qualcuno può entrare in un'aula e sparare

Advertising

tonzani : Si, ma questo lo dicevo già io quando ero alle superiori, che non era ieri. Se avete (professori, presidi, soprinte… - andreabossoo : i professori vogliono da noi lo sprint finale e i votoni a fine anno. i professori ci mettono interrogazioni e ver… - locarinho : @borghi_claudio In Europa tutti professori hanno capito tutto, draghi in prima fila ma le sanzioni funzionano... A… - AgnolinDenise : Scusate ma i professori che si lamentano di noi perché non siamo organizzati e poi sti qua ficcano tutte le verific… - ceci_patrizia : tutti maestri tutti professori ma se qualcuno vi dicesse continuamente devi fare questo devi fare quello ti devi ve… -