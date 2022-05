MVP 2022: Rafael Leao (Di mercoledì 25 maggio 2022) Partiamo da lontano. Dal 3 gennaio 2021, Benevento-Milan. A inizio secondo tempo i rossoneri sono in vantaggio di un gol ma hanno un uomo in meno dopo l’espulsione di Tonali, Rebic si ritrova tra i piedi una palla buona per una possibile transizione. Parte in conduzione da dietro la metà campo mentre, alla sua destra, Rafael Leao sprinta in diagonale tagliando tra i difensori, che però coprono bene la profondità al centro. Rebic forse aspetta troppo e gli dà una palla larga, sull’esterno sinistro dell’area di rigore: da quella posizione, sul suo piede debole, difficilmente Leao potrebbe tirare in porta, per qualche ragione Montipò decide di lasciare i pali e provare a contendergli la palla. Leao arriva per primo e Montipò deve tornare indietro, Leao gira su se stesso e quando si accorge che il portiere ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Partiamo da lontano. Dal 3 gennaio 2021, Benevento-Milan. A inizio secondo tempo i rossoneri sono in vantaggio di un gol ma hanno un uomo in meno dopo l’espulsione di Tonali, Rebic si ritrova tra i piedi una palla buona per una possibile transizione. Parte in conduzione da dietro la metà campo mentre, alla sua destra,sprinta in diagonale tagliando tra i difensori, che però coprono bene la profondità al centro. Rebic forse aspetta troppo e gli dà una palla larga, sull’esterno sinistro dell’area di rigore: da quella posizione, sul suo piede debole, difficilmentepotrebbe tirare in porta, per qualche ragione Montipò decide di lasciare i pali e provare a contendergli la palla.arriva per primo e Montipò deve tornare indietro,gira su se stesso e quando si accorge che il portiere ...

