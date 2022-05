Monitorare è la cura (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vi è qualcosa che è difficile da capire nel nostro paese: l’ostinata mancanza di attenzione per la sorveglianza epidemiologica, attraverso l’istituzione di un campionamento costante e ben bilanciato della popolazione per misurare l’incidenza di patogeni conosciuti e l’eventuale arrivo di patogeni sconosciuti. Mi spiego meglio: da molto tempo, in tanti, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi, abbiamo chiesto che i dati di interesse epidemiologico fossero ricavati a partire da un campione statisticamente rappresentativo e robusto della popolazione, in modo da conoscere la reale percentuale di positività della popolazione nel tempo ed altri utili parametri, in grado di indirizzare la risposta sanitaria nazionale nel modo migliore. Si tenga presente che questo campione sentinella non necessita di essere di dimensioni enormi: come già avviene nel Regno Unito, ma come soprattutto ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Vi è qualcosa che è difficile da capire nel nostro paese: l’ostinata mancanza di attenzione per la sorveglianza epidemiologica, attraverso l’istituzione di un campionamento costante e ben bilanciato della popolazione per misurare l’incidenza di patogeni conosciuti e l’eventuale arrivo di patogeni sconosciuti. Mi spiego meglio: da molto tempo, in tanti, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi, abbiamo chiesto che i dati di interesse epidemiologico fossero ricavati a partire da un campione statisticamente rappresentativo e robusto della popolazione, in modo da conoscere la reale percentuale di positività della popolazione nel tempo ed altri utili parametri, in grado di indirizzare la risposta sanitaria nazionale nel modo migliore. Si tenga presente che questo campione sentinella non necessita di essere di dimensioni enormi: come già avviene nel Regno Unito, ma come soprattutto ...

