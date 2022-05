"Ma siamo all'opposizione?". L'ultimo strappo dei 5 Stelle (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il M5S chiede una modifica del calendario dei lavori ma è stato definito proprio col ministro grillino. Pd sconcertato: "Forzature assurde e ingiustificate" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il M5S chiede una modifica del calendario dei lavori ma è stato definito proprio col ministro grillino. Pd sconcertato: "Forzature assurde e ingiustificate"

Advertising

acmilan : It's all over. We've done it! ?????? Ce l'abbiamo fatta! Siamo Campioni ?????? #SassuoloMilan #AlwaysWithYou… - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - EnricoP1998 : “Sono un maschio bianco multimilionario eterosessuale, appartengo all’1% della popolazione, Siamo un numero minusco… - SIPARISipari : RT @Sanson538: “I razzisti sono ovunque, ma siamo nel 2022, non nel 1940”, dice Amin, lo steward insultato all’Olimpico -