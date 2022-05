“Il potere è tuo, senza Ue Putin chiude i pozzi in Siberia” Gas, Soros scrive a Draghi e detta il piano anti-Russia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nell'incontro con la stampa a Davos, in occasione del World Economic Forum il finanziere e filantropo George Soros ha reso noto che ha scritto una lettera al premier italiano, Mario Draghi, dove sottolinea che l'Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto alla Russia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nell'incontro con la stampa a Davos, in occasione del World Economic Forum il finanziere e filantropo Georgeha reso noto che ha scritto una lettera al premier italiano, Mario, dove sottolinea che l'Europa, che è proprietaria dei gasdotti, ha in realtà una posizione di forza maggiore rispetto allaSegui su affaritaliani.it

