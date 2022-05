Enorme asteroide si avvicina alla Terra: il 27 maggio la data fatidica (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è un nuovo “allarme” asteroide per quanto riguarda il nostro pianeta, la Terra. Stando a quanto segnalato dalla Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, il nuovo masso stellare ha delle dimensioni alquanto importanti, visto che il suo diametro è pari a circa due chilometri, ovvero, come se mettessimo quattro Empire State Building, il grattacielo simbolo di New York, uno sopra l’altro. asteroide, 25/5/2022 – Computermagazine.itIl nome in codice di questo asteroide è 7335 (1989 JA), e il giorno del transito “vicino” al pianeta in cui viviamo è il 27 maggio prossimo, fra 48 ore. Il corpo celeste, come riferito da Hdblog.it, sta viaggiando ad una velocità di circa 76mila chilometri all’ora, e transiterà a debita distanza dalla Terra, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è un nuovo “rme”per quanto riguarda il nostro pianeta, la. Stando a quanto segnalato dNasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, il nuovo masso stellare ha delle dimensioni alquanto importanti, visto che il suo diametro è pari a circa due chilometri, ovvero, come se mettessimo quattro Empire State Building, il grattacielo simbolo di New York, uno sopra l’altro., 25/5/2022 – Computermagazine.itIl nome in codice di questoè 7335 (1989 JA), e il giorno del transito “vicino” al pianeta in cui viviamo è il 27prossimo, fra 48 ore. Il corpo celeste, come riferito da Hdblog.it, sta viaggiando ad una velocità di circa 76mila chilometri all’ora, e transiterà a debita distanza d, ...

