Emma | molto più di un’artista | un’esplosione di vitalità

Emma Marrone fin da subito ha conquistato il pubblico con la sua spontaneità, non solo d'animo, ma che riesce a mettere nella sua musica. Una donna dal passato difficile, ma che grazie alla sua passione è riuscita a rinascere e darsi un'altra possibilità per vivere la vita al meglio delle sue aspettative. Emma è stata sempre affascinata dal panorama musicale, è il padre infatti a trasmetterle questa passione fin da piccola. Dopo aver notato il suo talento innato cerca anche di proporla all'interno dei suoi gruppi e con il tempo la giovane artista inizia a farsi conoscere. Ma è solo grazie alla partecipazione ad Amici e la conseguente vittoria nel 2010 che la sua carriera spicca il volo. Un'artista dalle mille sfumature e con un timbro prorompente che non passa inosservato.

