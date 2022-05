Dopo la strage in Texas ora è scontro sul possesso di armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha saputo della strage nella scuola elementare di Uvalde, Texas, nella quale sono rimasti uccisi 19 bambini e due adulti, stava tornando dal suo viaggio diplomatico in Asia e, Dopo essere stato informato, ha ordinato che le bandiere della Casa Bianca e di tutti gli altri edifici InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha saputo dellanella scuola elementare di Uvalde,, nella quale sono rimasti uccisi 19 bambini e due adulti, stava tornando dal suo viaggio diplomatico in Asia e,essere stato informato, ha ordinato che le bandiere della Casa Bianca e di tutti gli altri edifici InsideOver.

