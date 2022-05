Corbo: “Il Napoli è l’azienda di De Laurentiis. Un direttore di banca mi svelò una cosa sul patron” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Antonio Corbo ha espresso alcune considerazioni sul Napoli di Aurelio De Laurentiis, svelando anche un retroscena. Antonio Corbo, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” : “Il Napoli è l’azienda di De Laurentiis, se ha introdotto un qualcosa di nuovo ha curato i suoi interessi. Gli ho regalato una settimana alla Spa, per fargli fare un bagno di normalità, visto che è sempre sopra le righe. Ha tutti i difetti di chi decide da solo, non soffre da solo perché quando le cose non vanno bene soffrono tutti.Nella comunicazione lo considero irrituale, negli atteggiamenti inconsueti. Sa essere sia generoso che avaro, a seconda delle circostanze. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Antonioha espresso alcune considerazioni suldi Aurelio De, svelando anche un retroscena. Antonio, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” : “Ildi De, se ha introdotto un qualdi nuovo ha curato i suoi interessi. Gli ho regalato una settimana alla Spa, per fargli fare un bagno di normalità, visto che è sempre sopra le righe. Ha tutti i difetti di chi decide da solo, non soffre da solo perché quando le cose non vanno bene soffrono tutti.Nella comunicazione lo considero irrituale, negli atteggiamenti inconsueti. Sa essere sia generoso che avaro, a seconda delle circostanze. ...

