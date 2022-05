Ben Affleck e Jennifer Lopez verso il matrimonio: "Lei vuole una celebrazione spettacolare" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jennifer Lopez sta pensando al matrimonio con Ben Affleck e sogna una "celebrazione spettacolare" per coronare l'amore che la lega al suo compagno. I piani per il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck iniziano a prendere forma e una fonte ha riferito a Us Weekly che la cantante e attrice portoricana desidera dar vita ad una "celebrazione spettacolare". Jennifer Lopez e Ben Affleck non hanno ancora fissato la data del matrimonio, come riporta Us Weekly, ma potrebbe non passare molto tempo prima che i "Bennifer" arrivino finalmente all'altare. In attesa di scoprire dettagli su quello che sarà uno degli eventi più ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)sta pensando alcon Bene sogna una "" per coronare l'amore che la lega al suo compagno. I piani per ildie Beniniziano a prendere forma e una fonte ha riferito a Us Weekly che la cantante e attrice portoricana desidera dar vita ad una "".e Bennon hanno ancora fissato la data del, come riporta Us Weekly, ma potrebbe non passare molto tempo prima che i "Bennifer" arrivino finalmente all'altare. In attesa di scoprire dettagli su quello che sarà uno degli eventi più ...

Advertising

Audreyhorne77 : sono l'unica a cui ben Affleck e JLO come coppia non dicono proprio nulla? - cinespression : #DCFilms: un rumor vedrebbe la Warner offrire una cifra da capogiro a #BenAffleck per tornare - iamexemi : @coccinelo @AndreaFais @Gianfranco2785 no è che certe cose si possono dire solo se si è Ben Affleck o Henry Cavill. - iamexemi : Comunque @naraska5 somiglia un po' a Ben Affleck e io mi sento J Lo in questo momento. - runawaysylvie : Chissà in che rapporti sono Ben e Casey Affleck sono molto interessata a ciò -