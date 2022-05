Asti | prelievo dal conto corrente di una zia 90 enne Ma le era cadavere in casa da giorni

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Un uomo per mesi ha vissuto con ildella zia incoprendo l’odore con diversi stratagemmi. Diceva di non avere i soldi necessari a celebrare i funerali. Non è la prima volta che accade e, purtroppo, forse non sarà neppure l’ultima che qualcuno nasconde unper continuare ad incassare la pensione. Qualche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

La Nuova Provincia - Asti

... Cuneo e. Restano al contrario nella norma le temperature con minime lievemente fredde e ...allo stato attuale delle portate in alcune stazioni idrometriche a monte dei punti diirriguo, ...... Cuneo ed. La scarsità idrica dal punto di vista meteorologico si riflette naturalmente sull'...allo stato attuale delle portate in alcune stazioni idrometriche a monte dei punti di... Asti, si tenne la zia morta in casa per sei mesi per prenderle la pensione: condannato Aveva tenuto la zia morta, in casa, solo per prendere la sua pensione. Per questo Gianfranco Alasia è stato condannato ad Asti per truffa ai danni dell’Inps a 2 anni e 600 euro di multa. L’uomo si ten ...La scoperta del cadavere della donna deceduta per cause naturali è avvenuta durante l'accesso di un ufficiale giudiziario incaricato dello sfratto.