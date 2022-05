Acquistare casa per investimento, in Italia il mattone rimane un asset su cui puntare (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate dalle agenzie presenti sul territorio nazionale. Nel 2021 il 16,4% degli acquisti è stato realizzato per investimento, percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2020, ma in calo rispetto al 2019 quando si attestava al 17,9%. L’arrivo della pandemia ha infatti rallentato le compravendite su questo segmento, frenando sia gli acquisti per mettere a reddito sia quelli per l’avviamento di attività turistiche come B&B e case vacanza. Negli ultimi 10 anni le percentuali di acquisto per investimento si sono mantenute all’interno di un intervallo compreso tra il 16% e il 18% sul totale delle compravendite, si tratta di un’oscillazione contenuta che evidenzia come la componente “investimento” sia sempre ben presente nel panorama ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnoha analizzato le compravendite realizzate dalle agenzie presenti sul territorio nazionale. Nel 2021 il 16,4% degli acquisti è stato realizzato per, percentuale sostanzialmente stabile rispetto al 2020, ma in calo rispetto al 2019 quando si attestava al 17,9%. L’arrivo della pandemia ha infatti rallentato le compravendite su questo segmento, frenando sia gli acquisti per mettere a reddito sia quelli per l’avviamento di attività turistiche come B&B e case vacanza. Negli ultimi 10 anni le percentuali di acquisto persi sono mantenute all’interno di un intervallo compreso tra il 16% e il 18% sul totale delle compravendite, si tratta di un’oscillazione contenuta che evidenzia come la componente “” sia sempre ben presente nel panorama ...

Advertising

Lopinionista : Acquistare casa per investimento, in Italia il mattone rimane un asset su cui puntare - DeodatoRibeira : @Gitro77 Tutto vero. A mio modesto parere però, la prima causa è legata al fattore economico.I giovani a volte son… - p_castaldi : @Biancanevermind Vero. Nei paesini però puoi acquistare casa a prezzi stracciati. La differenza la fai con l'acquis… - chiara_mente11 : pace, acquistare armi da guerra a qualsiasi età in modo legale è semplice come bere il proverbiale bicchier d’acqua… - Easycloudit : I genitori ci hanno insegnato che pagare l'affitto sono soldi buttatti. Poi vai alle scuole di Business Management… -