X Factor 2022, chi sono i giudici? (Di martedì 24 maggio 2022) L’edizione di X Factor 2022 sarà piena di novità: dopo qualche anno di stanca, il talent show ex Raidue e da anni ormai su Sky punta a rinnovarsi per ritrovare la carica di un tempo e, per farlo, punta su alcuni volti già noti al pubblico del programma e soprattutto su quelli nuovi. Come sappiamo, l’elemento fondamentale perché X Factor abbia successo oltre, ovviamente, ai cantanti in gara, sono i giudici: tra di loro ci deve essere la giusta alchimia, devono andare d’accordo ma essere anche capaci di dire la loro quando c’è qualcosa che non li convince. Devono, insomma, saper convincere il pubblico. Per questo, la produzione sta lavorando per un rinnovo della giuria che raggiunga questi obiettivi e catturi quel pubblico che negli ultimi anni se n’è un po’ andato. Per farlo, rispetto agli ultimi due ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 24 maggio 2022) L’edizione di Xsarà piena di novità: dopo qualche anno di stanca, il talent show ex Raidue e da anni ormai su Sky punta a rinnovarsi per ritrovare la carica di un tempo e, per farlo, punta su alcuni volti già noti al pubblico del programma e soprattutto su quelli nuovi. Come sappiamo, l’elemento fondamentale perché Xabbia successo oltre, ovviamente, ai cantanti in gara,: tra di loro ci deve essere la giusta alchimia, devono andare d’accordo ma essere anche capaci di dire la loro quando c’è qualcosa che non li convince. Devono, insomma, saper convincere il pubblico. Per questo, la produzione sta lavorando per un rinnovo della giuria che raggiunga questi obiettivi e catturi quel pubblico che negli ultimi anni se n’è un po’ andato. Per farlo, rispetto agli ultimi due ...

Advertising

zazoomblog : X Factor 2022 ecco chi sarà il terzo giudice: è stato una rivelazione a Sanremo - #Factor #terzo #giudice: #stato - TV_Italiana : Ambra, Fedez, Dargen D'Amico: #XFactor2022 si prepara ad essere l'edizione più caotica di sempre. - SMSNEWSOFFICIAL : @dargendamico IN GIURIA A @XFactor_Italia 2022 – DAL 4 GIUGNO VIA ALLE AUDITION CON IL PUBBLICO ALL’ALLIANZ CLOUD D… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Finalmente il mio voto conterà in questo Paese” Dargen D’Amico è il nuovo giudice di #XFactor 2022 - MontiFrancy82 : @dargendamico IN GIURIA A @XFactor_Italia 2022 – DAL 4 GIUGNO VIA ALLE AUDITION CON IL PUBBLICO ALL’ALLIANZ CLOUD D… -