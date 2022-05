Vasco Rossi concerto Milano 2022 | ecco l’elenco delle canzoni

Leggi su zon

(Di martedì 24 maggio 2022)è sempre pronto a stupire e ad incantare i suoi fan. Dopo ildi Trento che è stato un vero e proprio successo l’artista di Zocca, tra pochissime ore, canterà all’Ippodromo di San Siro a. Vediamo, di seguito, qual è la scaletta dei brani che i fan avranno il piacere di ascoltare.: la scaletta deldel 24 maggioXI Comandamento L’uomo più semplice Ti prendo e ti porto via Se ti potessi dire Senza parole Amore.. aiuto … Muoviti! La pioggia alla domenica Un senso L’amore l’amore InterludioTu ce l’hai con me C’è chi dice no Gli spari sopra … Stupendo Siamo soli Una canzone d’amore buttata via Ti taglio la gola Rewind Delusa Eh… già Siamo qui Bis Sballi ravvicinati del ...