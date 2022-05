Usa | Governatore Texas | 15 morti nella sparatoria nella scuola | 14 studenti**

Advertising

Tragedia in una scuola elementare a Uvalde, in Texas. Qui un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco uccidendo 14 studenti e un insegnante, come ha riferito ilGreg Abbott. e come riportano anche i media americani, tra cui Abc News. Il killer è morto. La dinamica dell'accaduto L'episodio è avvenuto alla Robb Elementary, intorno alle 13 ora