Ultime Notizie Serie A: Rocchi e il bilancio sul Var, Cagliari in vendita, Ferrero è libero (Di martedì 24 maggio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 13.05 – Parla Rocchi – «Con il Var sono stati ridotti gli errori dell'86%, ma c'è chi ha fatto di tutto per crearci problemi»: così il designatore degli arbitri. Le dichiarazioni 12.00 – Giulini tratta il Cagliari – Nuove voci sulla cessione del club: ora il patron sarebbe pronto a trattare con una compagnia internazionale. L'indiscrezione 10.30 – Ferrero torna libero – Revocati gli arresti domiciliari, Massimo Ferrero ora aspetta l'udienza che è stata fissata il prossimo 21 settembre. La notizia 9.15 – Operazione per Conti – L'esterno della Sampdoria, Andrea Conti, verrà sottoposto ad intervento chirurgico ...

