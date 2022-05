Ultime Notizie – “Russia ruba grano Ucraina”: la denuncia nel video della Cnn (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre prosegue la guerra contro Kiev, la Russia continuerebbe a rubare il grano dell’Ucraina dal porto di Sebastopoli, in Crimea. E’ quanto emergerebbe fa una serie di nuove foto satellitari pubblicate dalla Cnn, dove si vedono due navi battenti bandiera russa mentre attraccano e caricano quello che si ritiene essere grano ucraino rubato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di “rubare gradualmente” i prodotti alimentari ucraini e di cercare di venderli. Le nuove immagini di Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi – il Matros Pozynich e il Matros Koshka – accanto a quelli che sembrano silos di grano con il prodotto che si riversa da una cintura in una stiva aperta. Entrambe le navi hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre prosegue la guerra contro Kiev, lacontinuerebbe are ildell’dal porto di Sebastopoli, in Crimea. E’ quanto emergerebbe fa una serie di nuove foto satellitari pubblicate dalla Cnn, dove si vedono due navi battenti bandiera russa mentre attraccano e caricano quello che si ritiene essereucrainoto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato ladi “re gradualmente” i prodotti alimentari ucraini e di cercare di venderli. Le nuove immagini di Maxar Technologies, datate 19 e 21 maggio, mostrano le navi – il Matros Pozynich e il Matros Koshka – accanto a quelli che sembrano silos dicon il prodotto che si riversa da una cintura in una stiva aperta. Entrambe le navi hanno ...

