Stellantis, con Samsung 2,5 mld dollari per impianto di batterie in Usa (Di martedì 24 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Stellantis e Samsung hanno sottoscritto accordi vincolanti e definitivi per la realizzazione di un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici a Kokomo (Indiana), negli Stati Uniti. L’impianto, che dovrebbe diventare operativo nel 2025, avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 gigawattora (GWh), con l’obiettivo di aumentare a 33 GWh negli anni successivi. Inoltre, alla luce della previsione di crescita della domanda di veicoli elettrici Stellantis, la capacità totale aumenterà ulteriormente. La joint venture investirà oltre 2,5 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe. L’investimento potrebbe aumentare gradualmente fino a raggiungere 3,1 miliardi di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) –hanno sottoscritto accordi vincolanti e definitivi per la realizzazione di undi produzione diper veicoli elettrici a Kokomo (Indiana), negli Stati Uniti. L’, che dovrebbe diventare operativo nel 2025, avrà una capacità produttiva annuale iniziale di 23 gigawattora (GWh), con l’obiettivo di aumentare a 33 GWh negli anni successivi. Inoltre, alla luce della previsione di crescita della domanda di veicoli elettrici, la capacità totale aumenterà ulteriormente. La joint venture investirà oltre 2,5 miliardi di(2,3 miliardi di euro) e creerà 1.400 nuovi posti di lavoro a Kokomo e nelle aree limitrofe. L’investimento potrebbe aumentare gradualmente fino a raggiungere 3,1 miliardi di ...

