Simpson Forever

(Di martedì 24 maggio 2022) L’anno scorso, il team che produce Iha realizzato per Balenciaga, la casa d’alta moda francese, un video che è stato proiettato in anteprima alla settimana della moda di Parigi. (Ecco una frase che non avrei mai immaginato di scrivere). Nel video i personaggi della serie animata sfilano in passerella con i vestiti di Balenciaga. A seconda della visione del mondo che si ha, può essere considerato come un lungo spot pubblicitario per la maison o come un breve episodio della serie. David Silverman, produttore e animatore veterano de I, che ha diretto il breve video, lo descrive come «una delle cose più difficili che io abbia mai fatto». Demna Gvasalia, direttore artistico di Balenciaga, che come tanti quarantenni o poco più è un fan deisin dall’infanzia, ha dato indicazioni su indicazioni, nel tentativo di ...