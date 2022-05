Se Draghi continua così L' allarme di Cottarelli gela il governo

(Di martedì 24 maggio 2022) "Seè meglio andare alle elezioni". Carloè il direttore dell'Osservatorio dei Conti pubblici italiani e mette in guardia contro le recenti fibrillazioni dell'esecutivo. "Se ilnon riceve abbastanza sostegno la situazione della maggioranza si fa delicata - ha proseguitoin collegamento con Stasera Italia - Il problema è che anche gli italiani hanno cambiato la loro opinione. Secondo i sondaggi, alle prossime elezioni ci sarà una maggioranza di centrodestra anche senza riforma della legge elettorale". Poi viene affrontato il tema dell'evasione fiscale. "In Italia abbiamo un'evasione attorno al 65% mentre negli Stati Uniti è ferma al 56% - spiega- Questo succede anche perché abbiamo una quota ...

Advertising

Mirarch3 : RT @dariodangelo91: 1/9 Solo chi non conosce Mario #Draghi può realmente credere che dietro la neonata formazione centrista di Toti in Sena… - Marilen97832318 : RT @JediPerLItalia: Ne avrei anche abbastanza della continua caciara dei vari partiti al governo, contro Draghi, contro altri membri del go… - shepontheweb : RT @JediPerLItalia: Ne avrei anche abbastanza della continua caciara dei vari partiti al governo, contro Draghi, contro altri membri del go… - Fax19126 : @matteosalvinimi Tu mi raccomando nn farti fregare : continua a votare tutta la merda possibile e ad ingoiare tutta la sbovva di Draghi . - JediPerLItalia : Ne avrei anche abbastanza della continua caciara dei vari partiti al governo, contro Draghi, contro altri membri de… -

La Russia -Soros - rischia di dover chiudere 12 mila punti d'estrazione in Siberia". "L'... Nell'incontro con la stampa a Davos, Soros ha inoltre sottolineato cheè il leader "in grado ...... al contrario di quello a media e lunga percorrenza,a ricevere finanziamenti pubblici ...e di associazioni di categoria di tornare indietro rispetto alla liberalizzazione del governo, a ..."Se Draghi continua così è meglio andare alle elezioni". Carlo Cottarelli è il direttore dell'Osservatorio dei Conti pubblici italiani e mette in guardia contro le recenti fibrillazioni dell'esecutivo ...La Russia - continua Soros - rischia di dover chiudere 12 mila punti ... Nell'incontro con la stampa a Davos, Soros ha inoltre sottolineato che Draghi è il leader "in grado di far avanzare" le ...