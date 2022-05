“Preparate le dosi di vaccino”. Ci risiamo? Il vaiolo delle scimmie allarma l'Europa (Di martedì 24 maggio 2022) Quarto caso accertato in Italia e attenzione molto alta sul vaiolo delle scimmie. Tanto che l'Agenzia europea per le malattie infettive raccomanderà agli Stati membri di preparare una strategia di vaccinazioni per contrastare i casi. È un allarme rosso, dunque, quello lanciato dall'Agenzia, che mette in allerta i Paesi in vista di una possibile diffusione del vaiolo. Al momento in Italia i pazienti sono quattro, tre di Roma e uno di Arezzo, mentre solo nel Lazio, 15 persone sono in isolamento. «I casi diagnosticati- fa sapere il Centroeuropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) - sono principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, il che suggerisce che la trasmissione potrebbe aver luogo durante le relazioni intime». Dal canto suo, l'Oms mette in guardia contro la ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Quarto caso accertato in Italia e attenzione molto alta sul. Tanto che l'Agenzia europea per le malattie infettive raccomanderà agli Stati membri di preparare una strategia di vaccinazioni per contrastare i casi. È un allarme rosso, dunque, quello lanciato dall'Agenzia, che mette in allerta i Paesi in vista di una possibile diffusione del. Al momento in Italia i pazienti sono quattro, tre di Roma e uno di Arezzo, mentre solo nel Lazio, 15 persone sono in isolamento. «I casi diagnosticati- fa sapere il Centroeuropeo per la prevenzione e il controllomalattie (Ecdc) - sono principalmente tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, il che suggerisce che la trasmissione potrebbe aver luogo durante le relazioni intime». Dal canto suo, l'Oms mette in guardia contro la ...

