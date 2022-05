No, la Mattel non ha commercializzato un «Ken incinto» (Di martedì 24 maggio 2022) Il 23 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un articolo pubblicato da The Babylon Bee intitolato “Mattel svela la nuova bambola di Ken incinto”. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Ecco….., Ken “incinto” ci mancava proprio! Fiuuuu….. meno male che ci hanno pensato!!!!!» Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola dunque una notizia falsa. Come testimonia lo stesso post oggetto di verifica, l’articolo dedicato al «Ken incinto» è stato pubblicato da The Babylon Bee, sito web in lingua inglese che esplicita la sua natura umoristica fin dal sottotitolo “La tua risorsa fidata per la satira di notizie cristiane”. Sebbene The Babylon Bee chiarisca sui ... Leggi su facta.news (Di martedì 24 maggio 2022) Il 23 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente lo screenshot di un articolo pubblicato da The Babylon Bee intitolato “svela la nuova bambola di Ken”. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Ecco….., Ken “” ci mancava proprio! Fiuuuu….. meno male che ci hanno pensato!!!!!» Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola dunque una notizia falsa. Come testimonia lo stesso post oggetto di verifica, l’articolo dedicato al «Ken» è stato pubblicato da The Babylon Bee, sito web in lingua inglese che esplicita la sua natura umoristica fin dal sottotitolo “La tua risorsa fidata per la satira di notizie cristiane”. Sebbene The Babylon Bee chiarisca sui ...

