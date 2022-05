La conduttrice romana torna sul piccolo schermo? A tremare è l' argentina

(Di martedì 24 maggio 2022) Alessia Marcuzzi pronta a soffiare il posto a Belen Rodriguez? Spunta una clamorosa indiscrezione per il futuro del noto programma di Mediaset Alessia Marcuzzi, in arrivo la vendetta: Belen trema? su Donne Magazine.

Advertising

Laha poi detto alla signora Paola, è questo il suo nome: 'So bene quanto stai ... dalla cagnolina morta all'ospitata di una famiglia ucraina Non solo la signorache ha perso il cane:...Senza peli sulla lingua, la, che ha chiuso ieri una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, ha raccontato quale è stata la cosa più imbarazzante che ha detto durante una diretta tv: ...Ilary Blasi sgridata da dietro le quinte è una scena cui tutti vorrebbero assistere visto il suo temperamento: ecco cos’è successo La conduttrice romana ha il suo bel caratterino, ma sul lavoro è ...Alessia Marcuzzi, la voce che non ti aspetti: un noto personaggio del mondo dello spettacolo ha parlato del ritorno della conduttrice in tv. In molti si chiedono ormai da tempo quando Alessia Marcuzzi ...