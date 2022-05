Deltaplani e parapendii contro chi sversa abusivamente rifiuti

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 24 maggio 2022) I droni costano troppo e allora come fare per sorvegliare le colline di Castel San Giorgio prese di mira quotidianamente da delinquenti di ogni specie che le usano come discarica abusiva deturpando il territorio e inquinando l’ambiente?. I volontari del Circolo per l’Ambiente di Castel San Giorgio non si sono persi d’animo e grazie all’intuito del loro presidente, Francesco Apostolico e della loro anima fondatrice, Andrea Donato (di professione agente di commercio ma appassionato di ambiente e prodotti tipici locali) hanno aguzzato l’ingegno e partendo dal dato che solo chi ama e rispetta la natura può impegnarsi a proteggerla hanno dato il via a una sinergia con chi sa volare in maniera “pulita”. Ne è venuta fuori una iniziativa unica in Italia. nei sentieri e negli anfratti delle colline di Castel San Giorgio. Il protocollo d’intesa è stato firmato nei giorni scorsi tra i volontari ...