Colpo di scena Isola dei Famosi:Guendalina lascia il programma insieme ad Alessandro. "Era un sogno, è stato distrutto" (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina ha deciso di lasciare l'Isola dei Famosi. Una scelta inaspettata che ha sconvolto concorrenti, pubblico, opinionisti e la stessa Blasi. Le motivazioni dlella naufraga sono legate ai figli, e a questioni in sospeso probabilmente legati al suo ex, che recentemente è tornato in libertà dopo le accuse di aggressione. Nonostante le rassicurazioni del padre, non c'è stato nulla da fare. Guendalina ha deciso quindi di abbandonare il gioco. Per Guendalina è stata purtroppo la fine di un sogno. Ilary Blasi l'ha annunciato ad inizio puntata che stasera ci sarebbero stati diversi colpi di scena. E infatti così è stato. Ad inizio puntata anche Alessandro Iannoni ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma.

