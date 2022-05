Christian Vieri finisce tra i migliori comunicatori italiani del 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, ha voluto sondare l’ambito della comunicazione per individuare i professionisti di maggior talento tra coloro che diffondono notizie e fatti che si verificano nel contesto della vita umana. Tra i ventinove personaggi che riceveranno un esclusivo e prestigioso riconoscimento spiccano Christian Vieri, premiato per comunicazione sportiva vincente sui social; presenti anche Cesare Florio e Simone Di Sabato, Ceo e Dir mktg di Blockeras, anch’essi premiati per comunicazione vincente, super innovativa, degli NFT e delle Cryptovalute. L’elenco prosegue con molti altri volti noti: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, Direttore de “La Verità”, Giuseppe Brindisi, Conduttore di Zona Bianca e del Tg4, Paolo Liguori, Direttore Editoriale del ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione senza scopo di lucro, ha voluto sondare l’ambito della comunicazione per individuare i professionisti di maggior talento tra coloro che diffondono notizie e fatti che si verificano nel contesto della vita umana. Tra i ventinove personaggi che riceveranno un esclusivo e prestigioso riconoscimento spiccano, premiato per comunicazione sportiva vincente sui social; presenti anche Cesare Florio e Simone Di Sabato, Ceo e Dir mktg di Blockeras, anch’essi premiati per comunicazione vincente, super innovativa, degli NFT e delle Cryptovalute. L’elenco prosegue con molti altri volti noti: Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Maurizio Belpietro, Direttore de “La Verità”, Giuseppe Brindisi, Conduttore di Zona Bianca e del Tg4, Paolo Liguori, Direttore Editoriale del ...

