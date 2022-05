Vaiolo delle scimmie, Lopalco: “No ad allarmismi. Se avessimo chiamato questo virus ‘varicella africana’, avrebbe spaventato di meno” (Di lunedì 23 maggio 2022) Intervistato nella trasmissione “Effetto giorno”, su Radio24, Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene all’Università di Salento, invita a non alimentare allarmismi sui quattro casi italiani accertati di Vaiolo delle scimmie. “Di questo virus sappiamo tanto – spiega l’epidemiologo – È un virus ormai diventato endemico in diverse regioni dell’Africa subsahariana, in particolare in Nigeria e nella Repubblica Democratica del Congo. Si manifesta sporadicamente nell’uomo ed è la classica forma di “zoonosi”, cioè è una malattia che si diffonde molto facilmente tra gli animali e che occasionalmente si trasmette dall’animale all’uomo. Penso, ad esempio, a villaggi rurali molto prossimi a zone forestali, dove i bambini possono giocare in situazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Intervistato nella trasmissione “Effetto giorno”, su Radio24, Pier Luigi, professore ordinario di Igiene all’Università di Salento, invita a non alimentaresui quattro casi italiani accertati di. “Disappiamo tanto – spiega l’epidemiologo – È unormai diventato endemico in diverse regioni dell’Africa subsahariana, in particolare in Nigeria e nella Repubblica Democratica del Congo. Si manifesta sporadicamente nell’uomo ed è la classica forma di “zoonosi”, cioè è una malattia che si diffonde molto facilmente tra gli animali e che occasionalmente si trasmette dall’animale all’uomo. Penso, ad esempio, a villaggi rurali molto prossimi a zone forestali, dove i bambini possono giocare in situazioni di ...

