Ultime Notizie – Milan campione d’Italia | in 70mila per festa scudetto

Almeno 70mila tifosi rossoneri hanno festeggiato a Milano lo scudetto del Milan campione d'Italia. E il bilancio della questura – diffuso in nottata – è di 4 ultrà portati in ospedale per malori e per ustioni da fumogeni e di circa 80 soccorsi da personale del 118. La festa ha visto piazza Duomo riempirsi fin dal fischio d'inizio di supporter della squadra di Pioli, poi l'attesa è diventata gioia incontenibile con il risultato finale. Fumogeni, petardi, fuochi d'artificio hanno ininterrottamente fanno da cornice ai cori, ma il bilancio è di qualche malore (una decina i soccorsi in piazza) tra i presenti e un funzionario di polizia contuso al torace da una bottiglia lanciato verso il palco presente sul lato opposto della galleria. Non solo piazza Duomo: piazza ...

