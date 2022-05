Ultime Notizie – Fratelli d’Italia, Pd e Lega: l’ultimo sondaggio (Di lunedì 23 maggio 2022) Fratelli d’Italia primo partito, il Pd cresce e si avvicina. Lega in calo, M5S sale. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto ad oggi. Fratelli d’Italia perde lo 0,3% e scende al 22,6%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0,5% e sale al 21,8%. Cala la Lega, ora al 15% (-0,6%). Il Movimento 5 Stelle passa dal 12,6% al 12,8%. Su anche Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e ora vale l’8%. Azione-Più Europa scende al 5%, Italexit sale al 2,6% e Italia Viva è stabiel al 2,5%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022)primo partito, il Pd cresce e si avvicina.in calo, M5S sale. E’ il quadro delSwg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto ad oggi.perde lo 0,3% e scende al 22,6%, mentre il Partito Democratico guadagna lo 0,5% e sale al 21,8%. Cala la, ora al 15% (-0,6%). Il Movimento 5 Stelle passa dal 12,6% al 12,8%. Su anche Forza Italia, che guadagna lo 0,4% e ora vale l’8%. Azione-Più Europa scende al 5%, Italexit sale al 2,6% e Italia Viva è stabiel al 2,5%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

