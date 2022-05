Ue: “L’Italia sta vivendo squilibri eccessivi. Cruciale un’attuazione rapida e sana del Pnrr”. Nel 2023 “rientro debito”, poi tornano i vincoli (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia “sta vivendo squilibri eccessivi. Le vulnerabilità riguardano l’elevato debito pubblico e la debole crescita della produttività, in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune debolezze dei mercati finanziari, che hanno rilevanza transfrontaliera”. Lo rileva la Commissione Ue nelle raccomandazioni del pacchetto di primavera del semestre europeo. Nel nostro Paese, prosegue l’analisi di Bruxelles, “il rapporto tra debito pubblico e Pil ha iniziato a diminuire nel 2021 e si prevede un ulteriore declino, ma rimane un rischio per la sostenibilità fiscale, il settore finanziario e la crescita economica”. In particolare, “il settore bancario potrebbe trovarsi di fronte a sfide per l’impatto della graduale eliminazione delle misure di sostegno temporaneo in risposta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)“sta. Le vulnerabilità riguardano l’elevatopubblico e la debole crescita della produttività, in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune debolezze dei mercati finanziari, che hanno rilevanza transfrontaliera”. Lo rileva la Commissione Ue nelle raccomandazioni del pacchetto di primavera del semestre europeo. Nel nostro Paese, prosegue l’analisi di Bruxelles, “il rapporto trapubblico e Pil ha iniziato a diminuire nel 2021 e si prevede un ulteriore declino, ma rimane un rischio per la sostenibilità fiscale, il settore finanziario e la crescita economica”. In particolare, “il settore bancario potrebbe trovarsi di fronte a sfide per l’impatto della graduale eliminazione delle misure di sostegno temporaneo in risposta alla ...

