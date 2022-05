Scudetto Milan, Pioli festeggia con un tatuaggio (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Stefano Pioli festeggia il 19esimo Scudetto del Milan con un tatuaggio. L’allenatore della squadra rossonera, che ieri ha conquistato il campionato 2021-2022, ha celebrato il trionfo con un tatuaggio del tricolore, arricchito dal numero 19, sull’avambraccio sinistro. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Stefanoil 19esimodelcon un. L’allenatore della squadra rossonera, che ieri ha conquistato il campionato 2021-2022, ha celebrato il trionfo con undel tricolore, arricchito dal numero 19, sull’avambraccio sinistro. Funweek.

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - mukkus1 : RT @AntoVitiello: È arrivato due anni e mezzo fa e ha cambiato la mentalità del #Milan. L'avevano preso per pazzo quando diceva di voler vi… - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Scudetto al Milan, il mio cuore esulta. Inter? Grande campionato, complimenti' -