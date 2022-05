Percassi: «Non entro io nella hall of fame, ma tutta l’Atalanta» (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente dell’Atalanta Percassi introdotto nella hall of fame della FIGC: «non entro solo io nella hall of fame, ma tutta l’Atalanta» Introdotto nella hall of fame della FIGC Antonio Percassi ha voluto ringraziare la squadra per il percorso degli ultimi anni. «Ringrazio anzitutto tutti quelli che hanno deciso di darmi questo riconoscimento, non entra solo Percassi nella hall of fame, ma tutta l’Atalanta. Ringrazio mio figlio Luca, impegnato 24 ore, l’allenatore, i dirigenti, i dipendenti e tutti i tifosi con cui condivido il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Il presidente delintrodottoofdella FIGC: «nonsolo ioof, ma» Introdottoofdella FIGC Antonioha voluto ringraziare la squadra per il percorso degli ultimi anni. «Ringrazio anzitutto tutti quelli che hanno deciso di darmi questo riconoscimento, non entra soloof, ma. Ringrazio mio figlio Luca, impegnato 24 ore, l’allenatore, i dirigenti, i dipendenti e tutti i tifosi con cui condivido il ...

