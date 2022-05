Mottarone, un anno dopo: "Abbandonati da tutti, vogliamo giustizia" (Di lunedì 23 maggio 2022) Ad un anno esatto dalla strage della funivia del Mottarone, si è tenuta oggi, proprio sul luogo del terribile incidente, una cerimonia per ricordare le 14 vittime che hanno perso la vita lo scorso 23 maggio. Quel giorno la corsa della... Leggi su europa.today (Di lunedì 23 maggio 2022) Ad unesatto dalla strage della funivia del, si è tenuta oggi, proprio sul luogo del terribile incidente, una cerimonia per ricordare le 14 vittime che hperso la vita lo scorso 23 maggio. Quel giorno la corsa della...

quotidianopiem : Mottarone, un anno dopo. La famiglia materna di Eitan: continueremo a lottare perchè cresca in Israele - King_Raffo : Un anno fa la #Tragedia del #Mottarone. I familiari delle vittime: 'Ci hanno abbandonato, non ci hanno fatto neanch… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mottarone, un anno fa la strage. La madre di una vittima: 'Abbandonati da tutti' - raspa90 : RT @rtl1025: ???'È passato un anno, ma nessuno si è fatto sentire. Ci hanno tutti abbandonato, non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È… - Parpiglia : RT @rtl1025: ???'È passato un anno, ma nessuno si è fatto sentire. Ci hanno tutti abbandonato, non ci hanno fatto neanche le condoglianze. È… -