Milan Campione d’Italia! Arriva la Curva Sud | osannato Ibra! | LIVE NEWS

Advertising

AntoVitiello : Tutto vero! #Milan campione d'Italia ?? - AntoVitiello : ??????? MILAN CAMPIONE D'ITALIA 2021-22??????? - ADeLaurentiis : Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di va… - ciemme71 : RT @la_rossonera: ??????????????? ??????ALZATE IL VOLUME ??????????????? ???? IL MILAN È PER LA 19^ VOLTA CAMPIONE D'ITALIA. #SempreMilan #ForzaMilan #Milan… - lindaeciao : RT @DeerEwan: Il clown è stato contestato anche dai tifosi del Milan: 'Vai a lavorare!' ?? -

, niente maxi - schermo per i tifosi: ecco perché Ilnon ci sta. Nella giornata in cui la squadra neo -d'Italia arriva in sede per continuare la grande festa in città con il pullman scoperto , dalla società emerge la voglia di fare ...Nel 2007 , Milano era il centro del mondo calcistico: l' Inter erad'Italia e ilalzava la Champions League nella rivincita contro il Liverpool. Di quell'anno, negli occhi dei tifosi e negli annali, oltre alle imprese di Ibrahimovic (nerazzurro) e ...20.50 - La Curva Sud e la squadra finalmente riunite. Il gruppo di tifosi rossoneri ha raggiunto e affiancato il pullman in zona Cadorna e ora si recherà con la squadra in piazza ...(Adnkronos) – E’ festa scudetto del Milan per le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casa Milan a bordo di un pulmann per la parata che terminerà a Piazza Duomo. Migliaia di persone pro ...