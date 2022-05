Malamovida a Roma | botte e minacce per rubare catenine d’oro | arrestati 2 rapinatori seriali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Frequentavano i posti della movidana non tanto per passare una bella serata in compagnia, quanto per compiere rapine ai danni di loro coetanei. La loro definizione di divertimento, infatti, era ben diversa rispetto a quella degli altri ragazzi. Loro, un 20enne marocchino e un 19enne tunisino, oltre a un 18enneno, passavano il tempo a individuare le vittime da rapinare. Poi, una volta puntate, le minacciavano e picchiavano fino a quando non riuscivano a togliere loro le cateneche portavano al collo. Teatro delle “scorribande” dei tre amici il centro die più precisamente Trastevere. Ma le gesta dei tra giovani malviventi sono state fermate dai Carabinieri della Compagnia diTrastevere nel corso di questo weekend. Tre rapine nella movida trasteverina I militari erano impegnati ...